'Joey' dizisinin yıllardır yayınlanmayan final bölümleri ilk kez yayında

Efsanevi sitcom Friends’in kısa ömürlü spinoff’u “Joey”, bugüne kadar hiç yayınlanmamış sekiz bölümüyle yeniden gündemde. 2004–2006 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve Matt LeBlanc’ın sevilen karakteri Joey Tribbiani’yi Los Angeles’a taşıyan dizi, iptal edilmesiyle yarım kalmıştı. NBC’nin ikinci sezon devam ederken aldığı karar sonrası rafa kaldırılan son bölümler, 20 yılın ardından ilk kez resmi olarak erişime açıldı.

Artık tüm dünyanın izleyebileceği bu bölümler, resmi Friends YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanıyor. Böylece toplam 46 bölümden oluşan dizi ilk kez eksiksiz bir şekilde seyirciyle buluşmuş oldu.

“Joey” dizisinde Matt LeBlanc’a Drea de Matteo, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge ve Andrea Anders gibi oyuncular eşlik ediyordu. Hikâye, Joey’nin kariyerini sürdürmek için Los Angeles’a taşınmasını, ablası Gina ile yeniden bir araya gelmesini ve dahi yeğeni Michael’ın yaşamına dahil olmasını konu alıyordu. Friends’in yaratıcılarından Shana Goldberg-Meehan ve Scott Silveri’nin imzasını taşıyan dizinin pilot bölümü, 18,6 milyon izleyiciyle büyük bir açılış yapmış ancak izleyici ilgisi kısa sürede azalmıştı.

“JOEY YANLIŞ BİR YÖNE GİTTİ”

Beyazperde’nin aktardığına göre Friends yapımcılarından Kevin S. Bright, spinoff’un neden başarısız olduğunu 2006 yılında şöyle açıklamıştı:

“‘Friends’te Joey bir çapkındı ama onu severdik. Güvenilir bir dosttu. Spinoff’ta ise iş bulamayan, kadınlara yaklaşamayan, mutsuz birine dönüştü. Yanlış bir yöne gittiğini düşünüyordum ama duyulmadım.”

Yirmi yıl sonra gelen bu sürpriz yayın, hem “Joey” hayranlarını sevindirdi hem de Friends evrenine nostaljik bir dönüş imkânı sundu.