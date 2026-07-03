Joker sahneye dönüyor: Yeni Batman evrenindeki rolü belli oldu

Batman evreninin en popüler kötü karakterlerinden biri olan Joker, serinin merakla beklenen yeni hikayesinde resmi olarak yer almaya hazırlanıyor.

Son yılların en beğenilen Batman uyarlamalarından biri olarak gösterilen Matt Reeves imzalı "Batman Epic Crime Saga", hem The Batman hem de The Penguin ile başarı yakaladı. Serinin devam filmi The Batman Part II ise 1 Ekim 2027'de vizyona girecek.

The Batman Part II'nin vizyon tarihi yaklaşırken hayranlar Batman'in hangi ünlü düşmanlarının Reeves'in karanlık ve gerçekçi evrenine dahil edileceğini merak ediyordu. Bu isimlerin başında ise The Batman filminin sonunda kısa bir sahnede görünen ve Barry Keoghan'ın canlandırdığı Joker geliyor.

Ancak Joker, The Batman Part II'den önce Reeves'in Batman evreninde geçen başka bir yapımda izleyiciyle buluşacak. Reeves, aynı zamanda animasyon dizisi Batman: Caped Crusader'ın yürütücü yapımcıları arasında yer alıyor.

Dizinin ikinci sezonu da bu ay izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

BATMAN: CAPED CRUSADER'IN İKİNCİ SEZONU 31 TEMMUZ'DA YAYINLANACAK

Batman: Caped Crusader'ın ikinci sezonundaki 10 bölümün tamamı, 31 Temmuz'da Prime Video'da yayınlanacak. Paylaşılan fragman ise yeni sezonda Riddler, Man-Bat, Harley Quinn ve birçok Batman düşmanının yer alacağını ortaya koydu.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre; fragmanda dikkat çeken isimlerden biri de Joker oldu. Böylece Batman evreninin en ünlü kötü karakterlerinden Joker, The Batman Part II'den önce Reeves'in imzasını taşıyan başka bir yapımda izleyici karşısına çıkacak.