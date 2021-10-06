Justin Bieber kenevir sektörüne girdiğini açıkladı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 12:27

People'ın haberine göre 27 yaşındaki şarkıcı ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Palms şirketiyle ortaklık kurarak Peaches (Şeftaliler) ürünüyle sektöre giriyor.

Peaches ismi şarkıcının bu yıl yayımlanan 6. stüdyo albümü Justice'de yer alan aynı adlı şarkısından geliyor.

Billboard Hot 100 yüz listesine bir numaradan giriş yapan ve Justice'in 5. parçası olan şarkının nakaratında Bieber şu ifadeleri kullanıyor:

Şeftalilerimi Georgia'dan aldım, otumu da Kaliforniya'dan alıyorum.

The Guardian'ın bildirdiğine göreyse Kaliforniya'da söz konusu maddelerin kullanımı 21 yaş ve üstündeki kişiler için yasal.

Ne Palms ne de Bieber imzaladıkları anlaşmanın mali boyutuna yönelik herhangi bir açıklama yaptı.

Bununla birlikte Vogue'a yaptığı açıklamada Bieber, Peaches satışlarından elde edilecek kârın bir kısmının Veterans Walk and Talk isimli yardım kuruluşuna bağışlanacağını belirtti. Bahsi geçen kuruluş kenevir ürünlerini uyguladıkları terapi kapsamında kullanıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yakın zamanda country müzik sanatçısı Willie Nelson da bir dizi kenevir ürününü Willie's Reserve markası aracılığıyla piyasaya sürmüştü. Öte yandan ABD'li ünlü rapçi Jay-Z, Kaliforniya merkezli kenevir şirketi Parent Company'nin yöneticilerinden biri.

Amerikalı ünlü şef ve televizyon sunucusu Martha Stewart da Canopy Growth Corp.'la birlikte kenevirin içinde yer alan cannabidiol maddesinin yer aldığı sakızlar üretiyor.

ABD'nin yaklaşık üçte birinde kenevirin eğlence amaçlı kullanımı yasal.