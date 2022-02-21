Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:55
Justin Bieber koronavirüse yakalandı
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ABD merkezli magazin dergisi People'a konuşan bir temsilcisi, ünlü yıldız Justin Bieber’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27 yaşındaki şarkıcının durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Cumartesi günü yapılan bir açıklamada, Bieber'ın pazar günü Las Vegas’ta vereceği konserin iptal edildiği belirtilmişti. 

Konserin 28 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.


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