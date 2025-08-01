Justin Timberlake ilk kez paylaştı! İstanbul konseri sonrası hastalığını açıkladı

İki yıl süren “Forget Tomorrow” turnesinin ardından teşhis konulduğunu belirten Timberlake, “Normalde özel hayatımı paylaşmayı sevmem ama bu açıklamayı sadece bana acınsın diye yapmıyorum. Bu zorluğu görünür kılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"TURNEYİ İPTAL ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Sanatçı, Lyme hastalığını yaşayanların çok iyi bildiği gibi hem fiziksel hem de zihinsel tükenmişlik yaşadığını vurguladı. Sahnede yaşadığı yoğun sinir ağrıları, bitkinlik ve hastalık hissinin teşhisle anlam kazandığını belirten Timberlake, turneyi iptal etmeyi düşündüğünü, ancak müziğin verdiği mutluluğun bu zorlukların önüne geçtiğini söyledi.

“Bu süreçte zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtladım” diyen Timberlake, sahnede hayranlarıyla yaşadığı özel anların unutulmaz olduğunu vurguladı. Artık böyle mücadeleleri gizlemek yerine daha açık olmaya çalıştığını belirtti ve “Sessizlik çoğu zaman yanlış anlaşılmaya yol açıyor” dedi.

EKİBİNE VE HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Timberlake, bu süreçte kendisini destekleyen ekibine, grubuna ve hayranlarına teşekkür etti. Ünlü sanatçı, “Sahnede olmak tarifsiz bir his. Bu tur ve önceki turlar benim için efsane. Sonsuza dek kalbimde olacaklar” diyerek duygularını dile getirdi.

Mesajının sonunda ise eşi Jessica Biel’e ve çocukları Silas ile Phin’e seslenerek, “Koşulsuz sevginiz benim evim, kalbim. Size geliyorum.” dedi.

Daha önce Shania Twain, Avril Lavigne ve Justin Bieber gibi birçok ünlü isim de Lyme hastalığına yakalandıklarını açıklamıştı.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırmasıyla bulaşan bir enfeksiyondur. İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve ısırılan bölgede kızarıklık yer alır.

Zamanında tedavi edilmezse nörolojik sorunlar, kalp problemleri ve artrite yol açabilir. Hastalık genellikle 2 ila 4 haftalık antibiyotik tedavisiyle iyileşir; ancak bazı hastalarda yorgunluk ve ağrı gibi semptomlar uzun sürebilir. Kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz.