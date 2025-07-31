Justin Timberlake İstanbul konserinde kriz çıktı: Kapıda saatlerce bekletildiler

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne aldı. Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda dün (30 Temmuz) gerçekleşen konser, ciddi bir organizasyon krizine sahne oldu.

Konser için saatler öncesinden stadyuma gelen binlerce izleyici, girişlerde yaşanan yoğunluk ve kargaşa nedeniyle alana girmekte büyük zorluk yaşadı. Biletli izleyiciler saatlerce bekletildi, bazı noktalarda ise kapıların tamamen açılarak rastgele geçişlere izin verildiği iddia edildi. Bu durum, ücret ödeyerek konser bileti alan katılımcıların tepkisini daha da artırdı.

Sahne önü geçişlerinde de benzer düzensizlikler yaşanırken, organizasyon firması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı konseri “belediye etkinliği gibi” ifadeleriyle eleştirdi.

TERÖR TEHDİDİ NEDENİYLE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Konseri düzenleyen Brand Union, yaşanan aksaklıklarla ilgili bir açıklama yaparak, etkinliğin terör örgütleri tarafından tehdit edildiğini ve bu nedenle üst düzey güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Şirketin açıklaması şu şekilde:

“Dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake’in İstanbul konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil, kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir.

Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup tarafından terör saldırısı bildirileri yayımlanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde olası tehditler etkisiz hale getirilmiş, konser alanı 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri ile korunmuştur.

Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler, tamamen bu koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederiz.”