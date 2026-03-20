Bölgesel Amatör Lig'deki Kars 36 Spor'un oyuncusu Kubilay Kaan Kundakçı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geldiği İstanbul'da dün akşam silahlı saldırıya uğradı. Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Kaan Kundakçı kimdir? Kaan Kundakçı kaç yaşında, nereli? Kaan Kundakçı neden öldü?

KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kaan Kundakçı'nın 21 yaşında olduğu biliniyor. Futbolcu, profesyonel kariyerini Kars 36 Spor kulübünde sürdürüyordu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı, Ramazan Bayramı tatili sırasında İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Olay, 21 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesine yol açtı. İstanbul'da meydana gelen bu saldırı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen Kundakçı kurtarılamadı.

Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, ailesi başta olmak üzere spor camiasının derin üzüntü yaşadığı vurgulandı.