Kaba ölüm hızı nedir? Kaba ölüm hızı nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:37

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilgili kurumların idari kayıtlarında sadece veri derleme ve düzenleme işlemleri yapılarak oluşturulan 2020 ve 2021 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıklaması sonrası "kaba ölüm hızı nedir?" sorusu araştırmaya başlandı.

KABA ÖLÜM HIZI NEDİR?

Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir.

KABA ÖLÜM HIZI NASIL HESAPLANIR?

Kaba ölüm hızı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır[1]. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var olan ölüm sayısının, aynı süredeki mevcut ortalamaya bölünüp 1000 ile çarpılması sonucu ulaşılan orandır. Oran genellikle yıllıktır; yani süre çoğunlukla yıllık temelde ele alınır.

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HANGİSİ?

Kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1, 2021 yılında binde 6,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu.









