Her yıl 1 Temmuz’da coşkuyla kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı ne zaman ortaya çıktı?

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme, yük ve yolcu taşıma ile liman hizmetlerini kontrol etme hakkını elde ettiği günü anmak amacıyla her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Fransızca kökenli bir kelime olan “kabotaj,” bir ülkenin kendi limanları arasında gemi işletme işini ifade eder.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyonlar nedeniyle yabancı bandıralı gemiler Türk karasularında faaliyet gösterirken, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Bu hak, 19 Nisan 1926’da kabul edilen ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile resmiyet kazandı. 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlanan bu özel gün, 2007 yılında “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” adını aldı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin Mavi Vatan’daki egemenliğini perçinleyen bu bayram, denizcilik sektörünün gelişimini ve bağımsızlığını kutlamak için önemli bir fırsat olarak biliniyor.

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ