Kabuğunu kaynatıp bir bardak için! Her derde deva

Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:42

Nar, lezzeti ve sağlık faydalarıyla bilinse de çoğu kişi kabuğunun da bir o kadar faydalı olduğunu bilmiyor! Nar kabuğu, güçlü antioksidanlar, vitaminler ve bağışıklık sistemini destekleyen bileşenler içerir. Kaynatıp çay olarak tükettiğinizde ise sindirimi düzenler, bağışıklığı güçlendirir ve vücudu toksinlerden arındırır. İşte nar kabuğu çayının faydaları ve hazırlanışı!

NAR KABUĞU ÇAYININ FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sindirim sistemini düzenler, mideyi rahatlatır.

Antioksidan etkisiyle toksinleri atmaya yardımcı olur.

Cilt sağlığını destekler, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Ağız ve diş sağlığına iyi gelir, diş eti problemlerini önleyebilir.

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

1 adet narın kabuklarını iyice yıkayın.

Küçük parçalara ayırın ve güneşte kurutun veya hafifçe fırında kurutabilirsiniz.

1 su bardağı sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı kuru nar kabuğu ekleyin.

5-10 dakika demleyin ve süzerek tüketin.