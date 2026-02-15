İmsak ile iftar arasındaki süre illere göre farklılık gösterirken, yurttaşlar bu yıl toplam kaç gün oruç tutulacağını ve günlük oruç süresinin ortalama kaç saat olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Kaç saat oruç tutulacak? 2026 Ramazan ayı kaç gün sürecek?

2026 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek.

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Bu sene Ramazan ayında bir günde ortalama 12-13 saat oruç tutulacak.

İL İL İMSAKİYE 2026

İstanbul'da ilk sahur 06.22'de yapılacak.

Ankara'da ilk sahur 06.06'da.

İzmir'de ilk sahur 06.29'da.

Bursa'da ilk sahur 06.21'de.

İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar 18.49'da yapılacak.

Ankara'da ilk iftar 18.35'te.

İzmir'de ilk iftar 19.00'da.

Bursa'da ilk iftar 18.50'de.