Kübra Süzgün’ün ailesi tarafından yapıldığı öne sürülen paylaşımlar olay yarattı. Özge Özpirinçci hakkında dolandırıcılık iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kadın dizisindeki çocuk oyuncu Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli?

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

2009 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kübra Süzgün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Henüz 6 yaşındayken “Arka Sokaklar” dizisinde rol alarak oyunculuk yolculuğuna adım atan Süzgün, doğal tavırları ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti.

Ardından “Yaz’ın Öyküsü”, “Kördüğüm” ve “Mayıs Kraliçesi” gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. Ancak asıl çıkışını, “Kadın” dizisinde canlandırdığı Nisan Çeşmeli karakteriyle yaptı.

Dizi projelerinin yanı sıra sinemada da boy gösteren Süzgün, “Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü” filminde Zeynep karakteriyle, “Resimdeki Sevgili” filminde ise Merve rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2020 yılında FOX TV’de yayınlanan “Çocukluk” dizisinde Mozi karakteri ile de büyük beğeni topladı.