Kadınlar deodorant kabusu yaşadı... Ciltlerinde kalıcı yanıklar meydana geldi

İngiltere’de popüler kozmetik markası Revlon’a ait Mitchum roll-on deodorant, kullanıcı kadınların cildinde ciddi yanıklara yol açtı. Ürünü kullananlar, koltuk altlarında acı verici yaralar, kızarıklık ve kalıcı izler oluştuğunu belirterek firmaya dava açtı.

Sosyal medyada paylaşılan deneyimlerde, deodorantı sürdükten kısa süre sonra yanma hissi, kabarcıklar ve deri soyulması yaşandığı ifade edildi. Bazı mağdurlar, acıdan ağladıklarını ve kalıcı izler oluştuğunu dile getirdi.

Revlon, üretim sürecinde yapılan değişikliklerin bazı ürünlerde beklenmedik cilt reaksiyonlarına yol açtığını kabul etti. Şirket, sekiz deodorant çeşidini raflardan toplatırken kamuoyundan özür diledi.

Ancak mağdurlar, Revlon’un kendilerine yalnızca indirim kuponu göndermesini eleştirdi.

King’s College London’dan Profesör Penny Ward, deodorantın yeni formülündeki acetyl cedrene ve vanillin maddelerinin bazı kişilerde ciddi tahrişlere yol açabileceğini belirterek, enfeksiyon riski nedeniyle tıbbi müdahale uyarısında bulundu.

Olay, kozmetik sektöründe ürün güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, tüketicilere yeni ürünleri kullanmadan önce içerik listelerini incelemeleri ve cilt tiplerine uygun ürünler tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Revlon, dava süreciyle ilgili açıklama yapmadı.