Kadınların sessiz çığlığı: Lipödem

Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, hastalığın çoğu zaman yanlışlıkla obezite veya lenfödemle karıştırıldığını ifade ederek, "Lipödem, genellikle bacaklarda ve bazen kollarda simetrik yağ birikimiyle karakterize, kronik bir yağ dokusu hastalığıdır. Diyet veya egzersizle kolay kolay azalmayan bu durum, ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlılığına neden olabilir" dedi.

Dr. Demiroğlu, "Lipödemin erken evrelerinde doğru tanı konulması çok önemlidir. Çünkü bu hastalık ilerledikçe hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açar. Hastalar genellikle ‘neden kilo veremiyorum’ düşüncesiyle umutsuzluğa kapılır. Ancak lipödemde esas sorun, yağ hücrelerinin dağılımındaki anormalliktir. Tedavi yaklaşımında manuel lenf drenajı, kompresyon tedavisi, egzersiz programları, uygun beslenme planı ve ESWT (Şok Dalga Tedavisi) büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Lipödem hastalarına özel tedavi programları uygulandığını belirten Dr. Demiroğlu, "Kişiye özel fizik tedavi yöntemleri ve ESWT cihazı ile yapılan tedaviler sayesinde ağrıyı azaltmak, ödemi kontrol altına almak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak mümkündür" diye konuştu.

Lipödemin sadece estetik değil, tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu vurgulayan Dr. Demiroğlu, kadınların bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.