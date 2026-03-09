Kadir Gecesi İslam aleminde anlamı oldukça büyük olan bir gecedir. Ramazan ayını 27. Gecesi denk gelir. Peki, Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nde ne oldu?

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2026 yılında, Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Hz. Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.