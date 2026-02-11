Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün merak ediliyor. 2026 Yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi ayın kaçına denk gelecek araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2026 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? İşte, ayrıntılar...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.