Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Ramazan ayı 11 Mart itibariyle başladı. Oruçlarını tutacak olan Müslümanlar Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geleceğini merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:37
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
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Kadir Gecesi İslam aleminde anlamı oldukça büyük olan bir gecedir. Ramazan ayını 27. Gecesi denk gelir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nde ne oldu?  Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla  Hz. Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Hz. Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke’nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. 


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