Kadir İnanır, telif hakları davasını kazandı: O filmler artık yayımlanmayacak!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, yıllardır süregelen telif hakları mücadelesinde büyük bir başarıya imza attı. Rol aldığı filmlerin yapım şirketleri tarafından izinsiz şekilde dijital mecralarda yayımlanarak gelir elde edilmesine karşı dava açan İnanır, mahkeme tarafından haklı bulundu.

FİLMLERE DİJİTAL YASAK GELDİ

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalarda, Arzu Film ve Topkapı Film hakkında karar verildi. Mahkeme; usta sanatçının başrolünde yer aldığı ‘İsyan’, ‘Seyyid’ ve ’72. Koğuş’ isimli filmlerin, yapım şirketleri tarafından hukuka aykırı biçimde kullanıldığını tespit etti.

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu yapımlar YouTube dahil olmak üzere hiçbir internet platformunda bu şirketler aracılığıyla yayınlanamayacak.

"EMEĞİMİN PEŞİNDEYİM"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Kadir İnanır, davanın sadece kendisi için değil, tüm sinema emekçileri için sembolik bir önemi olduğunu vurguladı.



İnanır, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için önemli bir sonuç elde ettik. Yıllardır süren bu haksızlığa karşı hukukun verdiği karar, sinema sektöründeki telif hakları açısından bir dönüm noktasıdır."