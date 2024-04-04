Kadir İnanır'ın taburcu olduğu iddia edilmişti, Jülide Kural'dan yeni açıklama geldi

Geçtiğimiz haftalarda evinde inme geçiren Kadir İnanır'ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural'dan yeni bir açıklama geldi. Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:23
Kadir İnanır'ın taburcu olduğu iddia edilmişti, Jülide Kural'dan yeni açıklama geldi
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24 Mart Pazar sabahı Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

74 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı.

İnme geçiren Kadir İnanır'ın iyileştiği hatta taburcu olduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun eşi Jülide Kural, sosyal medyadan açıklama yaptı.

İnanır'ın taburcu olmadıklarını söyleyen Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiğini söyledi.

İşte Jülide Kural'ın yaptığı açıklama şu şekilde:


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