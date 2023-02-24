Kahve lekesi çıkar mı? Kahve lekesini çıkarmanın en kolay yöntemi!

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:53

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:53

Günlük hayatımızda yaygın olarak başımıza gelen olaylardan biri de aniden oluşan lekelerdir. Lekeleri çıkarmak başlı başına bir problemdir. Ancak birkaç ana kurala dikkat ederseniz lekenin kolay çıkarılacağını göreceksiniz. Leke çıkarmada en önemli bilgi lekenin ne cins ve zorlukta olduğunu bilmektir. Bir de lekeye mümkün oldukça hızlı şekilde müdahale etmek gerektiği unutulmamalı. Kahve lekesi de halk arasından en zor çıkarılan leke olarak bilinir. Peki kahve lekesi nasıl çıkar? Kahve lekesini çıkarmanın en kolay yolu nedir?

KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Kahve lekesi dökülür dökülmez sıcak sabunlu suyla yıkanınca kolayca çıkarılabilir.

Ayrıca kumaş üzerine gliserin damlatıldıktan sonra içine biraz asit borik katılmış ılık suyla yıkayarak da leke çıkarılabilir.

Kahve lekesi için her zaman mutfağınızda bulunan karbonatı da kullanabilirsiniz.

KURUMUŞ KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Lekeli kıyafetinini bir litre ılık su, bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirke karışımında 15 dakika bekletin, sonra durulayın.

Lekenin ortasından kenarına doğru hafif hareketlerle izopropil alkollü süngerle silin.

Bir yemek kaşığı enzimli ön ıslatma deterjanı ile bir litre ılık suda 30 dakika bekletin.