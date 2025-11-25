Kainat Güzellik yarışması hakkında konuşan Ceren Arslan: 3 aday dışında herkes estetikliydi

74'üncü Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılan Ceren Arslan, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.



İngilizce öğretmeni olduğunu belirten Arslan, “Arkadaşlarımın ısrarıyla Miss Universe yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Böylelikle Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandım” dedi.

Finale kalamayan Arslan, yarışmadaki estetik operasyonlarla ilgili eleştirilerde bulundu. “Adayların içerisinde estetik operasyonu olmayan üç kişiydik. Birinci seçilen güzellik kraliçesinin burnunda estetik operasyon vardı. Estetik doktorları sponsorluk yapıyor. Yarışma bu kadar sahtekârlık doluydu” ifadelerini kullandı.

Yarışma sırasında yaşanan bir diğer olayı da anlatan Arslan, Meksika güzeline yönelik bir suçlama nedeniyle gergin anlar yaşandığını söyledi. Arslan, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Organizasyon yetkilisi, ‘Sözleşme imzalıyorsunuz, kurallara uymayan bir arkadaşımız var, o kişi kendisini itiraf etsin’ dedi. Hepimiz birbirimize bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ardından yetkili, ‘Meksika’ diyerek ismi açıkladı. Karşılıklı bir tartışma yaşandı. Olay sonrası odasına gitmek istedim. Fırsat bulduğum anda yanına gidip üzgün olduğumu söyledim. ‘Lütfen yarışmayı bırakma’ dedim.”

Arslan, yaşananların kendisini derinden etkilediğini ancak diğer yarışmacılarla dayanışma içinde olmaya çalıştığını ifade etti.