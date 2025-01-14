Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:05

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:05

Kalandar, Karadeniz bölgesinde sürdürülen geleneklerden biri olarak biliniyor. Peki, Kalandar gecesi nedir? Kalandar ne demek? Kalandar ne zaman?

KALANDAR NEDİR, NE DEMEK?

Kalandar veya Kalanda, Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve Gürcistan'ın batı kesiminde eski geleneğe göre yeni yıl kutlamasıdır. Latince Calendae kelimesinden gelen Kalanda, ayın ilk günü anlamına gelir. Ay takvimini temel alan Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder.

"Kalanda" kelimesi yeni yıl anlamına gelir.

Kalanda, Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ve Gümüşhane illerinde bu gecenin ayrı bir önemi vardır.

KALANDAR NE ZAMAN 2025?

Kalandar, her yıl ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece kutlanır. Kalandarın ilk günü başkasının evine gidilmez. Yeni yılın bu ilk gününde eve ilk olarak, uğurlu olduğu sınanmış kişinin gelmesi beklenir.

KALANDA GELENEĞİNDE NELER YAPILIR?

Trabzon ve yöresinde, özellikle Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde yörede bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor.

Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor. Söz konusu çantayı açan komşu da aynı çantaya özel armağan ve çeşitli kuruyemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendini görme ihtimaline karşı tanınmamak amacıyla da ilginç kıyafetler giyiyor.