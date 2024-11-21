Kalp krizine karşı uzmanlar uyardı: Sportif hayat bile engel olamıyor!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 22:36

Güncelleme: 21.11.2024 - 22:36

Masanızda uzun saatler geçirmek sağlığınız için zararlı olabilir; üstelik boş zamanlarınızda düzenli egzersiz yapsanız bile. Yeni bir araştırma, aşırı oturmanın kalp hastalığı riskini artırdığını ve egzersizin bu riski tamamen ortadan kaldıramadığını gösteriyor.

AŞIRI OTURMANIN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Oturmanın sağlığa zararlı olduğu genel olarak bilinse de, ne kadar oturmanın fazla olduğu ve risklerin tam olarak neler olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde davranış tıbbı doçenti Dr. Keith Diaz, "Bu çalışma, büyük örneklem büyüklüğü ve metodolojisi sayesinde oturmanın etkilerini araştırmada özellikle yardımcı oldu" diyor.

Araştırmada, bir hafta boyunca hız ölçer takan yaklaşık 90.000 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların hareketsiz ve aktif zamanları, ilerleyen yıllarda inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalık teşhisleriyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, daha fazla hareketsiz zamanın kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını ve günde 10,6 saatten fazla oturmanın zararlı olabileceğini gösterdi.

Dr. Ajufo, "Mümkün olduğunca çok insanın günde 10,6 saatten fazla oturmaktan kaçınmasını tavsiye ederiz" diyor. "Bu kesin bir sınır olmamakla birlikte, yönergeler ve halk sağlığı müdahaleleri için makul bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz."

OTURMAK NEDEN ZARARLI?

Araştırmanın bazı sınırlamaları bulunuyor. Veriler, büyük ölçüde Beyaz ve Avrupa kökenli bireylerin yer aldığı İngiltere Biobank'tan alındı, bu da sonuçların ABD nüfusunu tam olarak temsil etmeyebileceği anlamına geliyor. Ayrıca çalışma gözlemsel bir nitelik taşıyor; yani oturmanın kalp hastalığına doğrudan neden olduğunu kanıtlayamıyor, sadece ilişki kurabiliyor.

Dr. Diaz, "Günün büyük bir kısmını oturarak geçirmenin olumsuz etkileri mantıklı" diyor. Kaslar, kandaki şeker ve yağ seviyelerini düzenlemede kritik bir rol oynuyor ve bu işlevlerini yerine getirebilmek için harekete ihtiyaç duyuyorlar. "Hareket molaları vermek, kaslarınıza işlerini yapmaları için gereken uyarıyı sağlar ve bu çok zaman almaz" diye ekliyor.

GÜN İÇİNDE NASIL DAHA FAZLA HAREKET EDEBİLİRSİNİZ?

Ofiste tüm gün oturmak ve işe gidip gelirken hareketsiz kalmak, günlük oturma süresinin hızla 10,5 saate ulaşmasına neden olabilir. Dr. Diaz, çözümün ayakta durma masası kullanmak olmayabileceğini belirtiyor. "Ayakta durmak, oturmaktan farklı olsa da, hareketsiz bir pozisyonda kalmak kaslarınıza gereken hareketi sağlamaz" diyor.

Alternatif olarak, bir bisiklet veya yürüyüş bandı masası kullanabilir ya da kısa toplantıları yürüyüş sırasında yapmayı deneyebilirsiniz. Önemli olan, gününüze ve programınıza uygun bir şekilde hareket eklemek. Dr. Diaz, her yarım saatte bir veya bir görevi tamamladıktan sonra birkaç dakikalık yürüyüşler yapmayı öneriyor.