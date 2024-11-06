Kaman'da hasat geç başladı: Kilosu 180 TL...

Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:49

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:49

Kaman ilçesinde yoğunlukla üretilen ve bölgeye özgü coğrafi işaret tescilli "Kaman Cevizi", ilçenin yanı sıra son yıllarda başta Mucur, Akpınar ve merkezdeki yeni kurulan bahçelerle daha da yaygınlaştı.

Ortalama meyve ağırlığı 12-13 gram olan Kaman cevizi, salkımda 4-6 meyve verirken, yüzde 60'a varan iç randımanı ve kalitesiyle yerli ceviz çeşitleri arasında ön plana çıkıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde 35 bin dekar bahçede yaklaşık 450 bin ceviz ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan yılda ortalama 5 bin ton üretim yapılıyor. Kaman da ise 2024 yılında 16 bin dekar kapama, 7 bin dekar dağınık alanda olmak üzere 23 bin dekarda ceviz yetiştiriliyor. İlçede bu yıl rekoltenin 1700 kilogram civarında olması bekleniyor.

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine, uzun yıllardır kaman cevizi ve fidanı ürettiğini, bu sene ceviz rekoltesinin iyi olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerde ufak çaplı zirai don yaşandığına değinen Göçmen, şunları kaydetti:

"Bu sene cevizlerimiz gayet olgun, içi dolu, meyve olarak büyük. Bu sene rekoltemiz iyi, pazarlama sorunumuz hiç yok. İnşallah bundan sonra daha güzel olacaktır. Bazı cevizlerimizde geç açan çeşitlerimiz var, erken açanlar var, erken açanların havadan etkilenmesi daha kolay ve ürün kaybı daha fazla oluyor. Geç çiçek açanlar verimi olumlu etkiledi. Onun için ceviz bahçesi yaparken, geç açan çeşitler tercih edilmelidir."

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de rekoltenin bazı yerlerde kısmi don yaşanmasına rağmen iyi olduğunu, ceviz için genel itibariyle güzel bir yıl geçtiğini belirtti.

İlçede bazı yerlerde geç bazı yerlerde ise erken hasat yapıldığına değinen Gökalp, üreticilerin hasattan genel anlamda memnun olduğunu dile getirdi.

"HASADI 2-3 HAFTA GEÇ YAPTIK AMA CEVİZLERİMİZ DAHA GÜZEL"

İlçede ceviz satışı yapan esnaf Mustafa Aydoğan da satışlardan memnun olduklarını, taleplerin güzel olduğunu anlatarak, "Kaman'ımızın cevizi süperdir ama bazen dışarıdan gelen cevizler var. Onlar Kaman'ımıza zarar veriyor ama vatandaş biliyor zaten, Kaman cevizini de biliyor, dışarının cevizini de biliyor. Bizim müşterilerimiz hep dışarıdan, telefonla istiyorlar veya kendileri buraya gelip alıp gidiyor." diye konuştu.

Savcılı Meryemkaşı köyündeki bahçesinde ceviz üreten ve ilçe pazarında satan Mehmet Şükrü Arslan, "Bu sene cevizin hasadını geç yaptık ama cevizden memnunuz, hasadımız güzel oldu. Cevizin kilosu 180 ile 250 lira arasında satılıyor. Hasat daha önceleri göre bu sene 2-3 hafta geç yaptık ama cevizlerimiz daha güzel oldu, geç hasadın faydası var." dedi.

Kaman'da yaşayan ceviz üreticisi Tekin Tekin, ailesi ile 20 dönümlük ceviz bahçesinde üretim yaptığını söyledi.

Taleplerin devam ettiğini, satışta ve pazarlamada kesinlikle sorun yaşanmadığını anlatan Tekin, "Bu sene ceviz verimi çok iyi oldu. Kaman'a özgü ince kabuklu cevizimiz başta olmak üzere küçük, orta ve büyük boy cevizlerin hepsi güzel çıktı Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.