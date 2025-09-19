Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede? Kamçatka Yarımadası deprem üretiyor mu?

KAMÇATKA YARIMADASI NEREDE?

Kamçatka, Rusya Federasyonu'nun en doğusunda, Japonya ve Alaska'nın batısında, Pasifik Okyanusu'nun kuzey ucunda bir yarımada olarak konumlanır. Yarımada biçimindeki bu toprak parçası, Rusya ana karasından doğuya doğru uzanır ve yaklaşık 1,200km uzunluğa sahiptir. Alaska ile Kamçatka arasında Bering Boğazı bulunur, ayrıca Japonya'nın kuzeyindeki Kuril Adaları ile komşudur.

Yarımada, doğal güzellikleri, çok sayıdaki aktif ve sönmüş yanardağı ile ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kamçatka, aynı zamanda en çok volkan bulunduran bölgelerden biridir.

KAMÇATKA YARIMADASI'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Kamçatka'nın toplam nüfusu yaklaşık 300,000-400,000 kişi civarındadır. Nüfusun büyük kısmı yarımadanın güney ucunda, Petropavlovsk-Kamçatski'de yaşamaktadır. Bu şehirde yaklaşık 180,000-240,000 kişi yaşar; yani bölge nüfusunun yarıdan fazlası buradadır.

KAMÇATKA YARIMADASI DEPREM ÜRETİYOR MU?

Kamçatka Nehri ve çevresindeki orta vadi, 29'u halen aktif olan yaklaşık 160 volkan içeren büyük volkanik kuşaklarla çevrilidir. Yarımada, yüksek yoğunlukta volkan ve ilişkili volkanik olaylara sahiptir. Kamçatka Volkanları grubundaki altı UNESCO Dünya Mirası Listesi alanında yer alan 19 aktif volkan bulunmaktadır.

Kuril-Kamçatka Çukuru nedeniyle , derin odaklı sismik olaylar ve tsunamiler oldukça sık meydana gelir. 17 Ekim 1737 ve 5 Kasım 1952'de kıyı açıklarında sırasıyla 9,3 ve 9,0 büyüklüğünde iki megathrust depremi meydana geldi. Daha sığ depremlerden oluşan bir zincir en son Nisan 2006'da kaydedildi.