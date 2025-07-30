Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8 şiddetindeki büyük deprem sonrası adanın konumu merak konusu oldu. Peki, Kamçatka Yarımadası nerede? Kamçatka Yarımadası nereye bağlı? Kamçatka Yarımadası'nın haritadaki yeri...

KAMÇATKA NEREDE?

Kamçatka, Rusya Federasyonu’na bağlı olan ve Asya kıtasının kuzeydoğusunda yer alan bir yarımadadır. Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında uzanan bu bölge, yaklaşık 1.250 kilometrelik bir alana yayılır. Harita üzerinde Kamçatka, Japonya'nın kuzeydoğusuna, Alaska'nın ise karşı kıyısına denk gelir. Bölgede Petropavlovsk-Kamçatskiy isimli şehir, yarımadanın en büyük yerleşim merkezidir.

SİSMİK AÇIDAN AKTİF KUŞAKTA

Kamçatka, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen sismik açıdan aktif bir kuşakta yer alır. Bu durum, bölgenin sık sık volkanik patlamalar ve depremlerle karşı karşıya kalmasına neden olur. Bölgede 160’tan fazla volkan bulunmakta olup, bunlardan 30’u hâlâ aktif durumdadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kamçatka Volkanları, bilim insanları ve doğa tutkunları için büyük önem taşır.