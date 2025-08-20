Kamu Görevlileri Hakem heyeti nedir? Hakem heyeti kimlerden oluşur?

Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik bir tıkanma yaşandı. Memur ve memur emeklileri için devam eden zam müzakerelerinde henüz çözüme ulaşılamadı. Taraflar süreci Hakem Heyeti’ne taşıdı. Peki, hakem heyeti nedir? İşte ayrıntılar...

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen’den, biri Kamu-Sen’den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; akademisyenler, kamu temsilcileri ve sendika temsilcilerinden oluşur. Üyeler, tarafsızlık esasına göre görev yapar ve görüşmelerin sonunda çoğunluk oyuyla karar alınır.

HAKEM HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ NELER?

Kamu çalışanlarının maaş artışlarını belirlemek

Sosyal haklarla ilgili düzenlemeler yapmak

Taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek

Alınan kararları bağlayıcı kılmak