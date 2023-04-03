Kanal D'nin dizisi Camdaki kız finale yaklaşıyor! Enis Arıkan'dan açıklama
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Camdaki Kız'da 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, dizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kanal D ekranlarında üç sezondur yayımlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterini canlandıran Enis Arıkan, önceki gece Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Yemek yemeye geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, rol aldığı Camdaki Kız dizisi hakkında, "Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim" şeklinde konuştu.
'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'
Arıkan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketiyle ilgili, "Herkesin yaptığı gibi ben ve arkadaşlarım da elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!
- Adana'da korkutan deprem!
- Saçan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını değerlendirdi