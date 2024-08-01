Kanalizasyon patladı, Cemil İpekçi isyan etti!
Bodrum'da pansiyonu bulunan modacı Cemil İpekçi, yaşadığı zor anları takipçileriyle paylaşarak dert yandı.
Cemil İpekçi, Bodrum’da kendisine ait pansiyonda kanalizasyonun patladığını anlatarak adeta isyan etti.
Pansiyonun pislik içinde kaldığını anlatan İpekçi, "2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Bu çöpe, pisliğe kim gelir Bodrum’a. MUSKİ ve belediyeyi göreve davet ediyorum, bunlar Bodrum’un sonunu getiriyorlar" diyerek isyan etti.
Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Bodrum’daki 4 odalı pansiyonunda kanalizasyon patladığını ve belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamadığını da anlattı.
İpekçi, şunları söyledi:
"Bodrum’daki 4 odalı pansiyonumdan sizlere sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşteri vardı onlar da kaçtı. Sonra ‘Bodrum’da işsizlik’ diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe… Artık evleri bile pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum’un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar ‘geldik’ diye. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa da göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum’un temizliği için harekete geçsinler"
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