Kanalizasyon patladı, Cemil İpekçi isyan etti!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:53

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:53

Cemil İpekçi, Bodrum’da kendisine ait pansiyonda kanalizasyonun patladığını anlatarak adeta isyan etti.

Pansiyonun pislik içinde kaldığını anlatan İpekçi, "2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Bu çöpe, pisliğe kim gelir Bodrum’a. MUSKİ ve belediyeyi göreve davet ediyorum, bunlar Bodrum’un sonunu getiriyorlar" diyerek isyan etti.

Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Bodrum’daki 4 odalı pansiyonunda kanalizasyon patladığını ve belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamadığını da anlattı.

İpekçi, şunları söyledi: