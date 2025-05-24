‘Kanıt’la tanıdık, şimdi dünya onu konuşuyor

Uluslararası alanda saygınlık kazanarak Türkiye temsilciliği yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler’in en önemli organlarından biri olan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun (INCB) yeni başkanı olarak seçildi.

20 Mayıs’ta başlayarak 143. oturum kapsamında seçimler gerçekleştirildi. Seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Atasoy, küresel ölçekte uyuşturucu ile mücadele politikalarının şekillendirilmesinde ilk adımları atacak.

YENİ YÖNETİM İZLEMEK VE DENEMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAK

INCB’nin 22 Mayıs’ta yapılan oylamasında belirlenen yeni yönetim kadrosuna gelen isimler şöyle;

Birinci Başkan Yardımcılığı görevine Madagaskarlı N. Larissa Razanadimby,

İkinci Başkan Yardımcılığına ise Fransız diplomat Pierre Lapaque getirildi.

Yeni yönetim, Birleşmiş Milletler’in 1961, 1971 ve 1988 tarihli uluslararası uyuşturucu sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek ve denetlemekle yükümlü olacak.

Geçmişte INCB'de üst düzey görevlerde bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, bilimsel ve adli uzmanlığı kadar kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik geniş çağlı çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

2010 yılında “Kanıt” adlı belgesel dizisiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Atasoy, suç bilinci, adli tıp ve toplumsal farkındalık konularında ilk akla gelen isim haline geldi.

Ayrıca Atasoy, TLC'nin sevilen programı People Dergisi Araştırıyor ile uluslararası boyutta çalışmalarla ün kazandı.

"KÜRESEL ÇAPTA ETKİN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEK"

Görevi devreden önceki başkan Prof. Jallal Toufiq, yeni yönetimin uyuşturucu ile mücadelede küresel çapta etkin çözümler geliştireceğine inandığını ifade ederek Atasoy’a başarı dileklerini iletti.