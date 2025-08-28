2025 yılında gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek doğa olaylarından biri olan tam Ay tutulması, dolunay evresinde gerçekleşecek. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NERELERDE, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Asya ve Batı Avustralya’daki gökyüzü meraklıları, bu tam tutulmayı baştan sona en net şekilde izleme fırsatı bulacak. Avrupa, Afrika, Doğu Avustralya ve Yeni Zelanda’dakiler ise tutulmanın bazı evrelerini, hatta tam tutulma anını dahi kısmen gözlemleyebilecek.

İşte bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın gerçekleşeceği saatler:

Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Bunlar yalnızca tam tutulma evresinin (en dramatik kısmın) saatleridir. Ancak tutulmanın tüm güzelliğini görmek için yaklaşık 75 dakika önce gökyüzüne bakmaya başlayarak Dünya’nın gölgesinin Ay üzerinde yavaşça ilerlemesini izlemek, ardından tam tutulmadan sonra Ay’ın tekrar yavaş yavaş parlaklığını kazanışını gözlemlemek önerilir.