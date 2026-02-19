Kansere karşı 3 boyutlu kalkan: Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) nedir?

Meme kanseri ile mücadelede erken teşhisin hayati önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken, gelişen teknoloji tarama yöntemlerindeki "kör noktaları" ortadan kaldırıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda klasik yöntemlerin yetersiz kalabildiği alanlarda devreye giren Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) teknolojisi hakkında önemli bilgiler verdi.

YOĞUN MEME DOKUSUNDA YÜKSEK HASSASİYET

Meme dokusunun yoğun olmasının mamografi sonuçlarında bazı lezyonların gizlenmesine neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Erok, "ABUS, memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak tarayarak objektif görüntüler oluşturur. Klasik ultrasondaki operatör kaynaklı farkları ortadan kaldırarak, her bölgede aynı kalitede detay sunar" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ VE KONFORLU

ABUS'un hastalar için en büyük avantajlarından biri de konforu. Mamografideki sıkışma hissinin yerini hafif bir basıncın aldığını ifade eden Erok, yöntemin diğer özelliklerini şöyle sıraladı:

Tamamen ağrısız ve radyasyonsuzdur.

Yapay zeka desteğiyle olası lezyonlar en ince ayrıntısına kadar analiz edilir.

Çekim süresi ortalama 15-20 dakika sürer.

"MAMOGRAFİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL, TAMAMLAYICISI"

ABUS’un mamografinin yerini almadığını, aksine onun verimliliğini artıran bir tamamlayıcı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erok, "Meme kanserinde en güçlü silahımız erken tanıdır. Yeni teknolojiler sayesinde hastalığı henüz başlangıç evresinde saptayabiliyoruz. Bu nedenle taramalar ertelenmemeli" uyarısında bulundu.