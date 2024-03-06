Kansere neden oluyor! Uzmanlar uyardı...

Yapılan araştırmaya göre, haftada 2 litre veya daha fazla tatlandırıcılı içecek içmek kalp rahatsızlıklarına neden olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 23:14
Kansere neden oluyor! Uzmanlar uyardı...
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Yapay tatlandırıcılı diyet içeçeklerinin kalp hastalıklarıyla ilişkisine dair yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre tatlandırıcılar kansere neden olabiliyor...

YAPAY TATLANDIRICI KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR

CNN kaynaklı habere göre, yapay tatlandırıcılar ve yapay tatlandırıcı içecekler düzensiz kalp atışı riskini artırıyor. Haftada iki litre veya daha fazla yapay tatlandırılmış içecek içmek, hiç içmeyen insanlarla karşılaştırıldığında, atriyal fibrilasyon adı verilen düzensiz kalp atışı riskini %20 artırıyor.

"A-fib" olarak bilinen atriyal fibrilasyon, birçok kişi tarafından gözlemlenen çarpıntı veya titreme olarak nitelendiriliyor. Aynı miktardaki içeceğe eklenen ilave şeker ise bu durumun riskini %10 artırıyor.

Portakal veya sebze suyu gibi yaklaşık 100 gram saf, şekersiz meyve suları içmek %8 daha düşük atriyal fibrilasyon riskiyle ilişkilendirildi.

GENETİK YATKINLIK DA ETKİLİ

Araştırma, yalnızca şekerli içecekler ile A-fib arasında bir ilişki gösterse de, bu durumda herhangi bir genetik yatkınlık da etkili oluyor. 2017 yılında yapılan bir araştırma, Avrupalı kökenli kişilerin bu rahatsızlığı yaşama riskinin yaklaşık %22 olduğunu ortaya çıkardı.

Amerikan Kalp Derneği üyesi olan Kris-Etherton ise "Bu bulguları doğrulamak ve kalp hastalıkları ve diğer sağlık koşulları üzerindeki tüm sağlık sonuçlarını tam olarak anlamak için bu içecekler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


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