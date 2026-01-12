Kansere yakalanan Cansever'den müjdeli haber!

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve sevenlerine “Her şey çok güzel olacak” mesajını vermişti. Tedavi sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Cansever’den sevindirici haber geldi.

Ünlü şarkıcı, hastalığı yendiğini sosyal medya üzerinden duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Başardık canlarım… Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah’ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık.”