Kansere yakalanan Cansever'den müjdeli haber!

12.01.2026 09:25:00
Haber Merkezi
Lösemi teşhisiyle tedavi gören ve süreci sosyal medyadan paylaşan şarkıcı Cansever, hastalığı yendiğini duyurarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamış ve sevenlerine “Her şey çok güzel olacak” mesajını vermişti. Tedavi sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Cansever’den sevindirici haber geldi.

Ünlü şarkıcı, hastalığı yendiğini sosyal medya üzerinden duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Başardık canlarım… Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah’ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık.”

