Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım

26 Eylül 2021 Pazar, 15:36

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol aldığı sırada meme kanserine yakalanan ve tedavisi için diziden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından, eşi Kenan Ece ile yan yana olduğu bir kareyi paylaşan Ergüder, fotoğrafa " Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü.

Ergüder’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE

Canan Ergüder, son olarak başrolünü üstlendiği sinema filmi 'Sadan Hanım'ın' galasında görüntülenmişti.

Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" açıklamasında bulunmuştu.