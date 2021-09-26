Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım
Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol
aldığı sırada meme kanserine yakalanan ve tedavisi için diziden ayrılmak
zorunda kalan oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım
yaptı.
Instagram hesabından, eşi Kenan Ece ile yan yana
olduğu bir kareyi paylaşan Ergüder, fotoğrafa "
Ergüder’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum
aldı.
TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE
Canan Ergüder, son olarak başrolünü üstlendiği sinema filmi
'Sadan Hanım'ın' galasında görüntülenmişti.
Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüder, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti… Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" açıklamasında bulunmuştu.
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