Kanserle mücadele eden Olivia Munn taşıyıcı anneden çocuk sahibi oldu

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:51

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:51

Ünlü oyuncu Olivia Munn, kanserle mücadelesine devam ederken yeniden anne olmanın sevincini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl meme kanseri teşhisiyle zor bir süreç geçiren ve Mart ayında mastektomi ameliyatı ile her iki memesini de aldırdığını açıklayan Munn, ardından tam histerektomi ile rahmi, yumurtalıkları ve fallop tüplerinin alındığını belirtmişti.

43 yaşındaki oyuncu, komedyen eşi John Mulaney ile birlikte, 14 Eylül'de dünyaya gelen kızlarına Méi June adını verdiklerini duyurdu.

Méi, Çince'de 'erik' anlamına geliyor. Bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla kucaklarına alan çift, bu süreçte derin duygular yaşadıklarını ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında Olivia Munn, "Kızımı taşıyamayacağım için çok derin duygular yaşadım. Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda, anne anneye konuştuk. Bana o kadar çok zarafet ve anlayış gösterdi ki, gerçek hayattaki bir meleği bulduğumu biliyordum" diyerek minnettarlığını dile getirdi. Munn, taşıyıcı annenin bebeklerini 9 ay boyunca güvende tuttuğu için ne kadar müteşekkir olduğunu da vurguladı.

Munn ve Mulaney çiftinin ilk çocukları Malcolm, Kasım 2021’de dünyaya gelmişti. Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn, beş ameliyat geçirdiğini belirtmiş, Mayıs ayında yaptığı açıklamada tam histerektomi ameliyatı olduğunu ve bu büyük kararın, ailesi için iyi bir seçim olduğunu söylemişti.