Papa'dan taşıyıcı annelik çıkışı: 'Aşağılık'
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, yıllık konuşmasında, taşıyıcı anneliği "aşağılık" olarak nitelendirerek yasaklanması çağrısında bulundu.
Papa Franciscus, taşıyıcı anneliğin küresel ölçekte yasaklanması çağrısında bulundu.
Söz konusu uygulamayı "aşağılık" olarak nitelendiren Papa Franciscus, gebeliği "ticarileştirdiği" gerekçesiyle taşıyıcı anneliğin, küresel ölçekte yasaklanması çağrısı yaptı.
Taşıyıcı anneliğin doğmamış çocukları "insan ticareti nesnesine dönüştürdüğünü" belirten Papa Franciscus, uluslararası topluluğun bu uygulamayı "evrensel olarak yasaklaması" gerektiğini dile getirdi.
Papa Franciscus, "Sözde taşıyıcı anneliği, annenin maddi ihtiyaçlarını kötüye kullanan, anne ve çocuğun onuruna karşı büyük bir saygısızlık, aşağılık bir uygulama olarak görüyorum." dedi.
Taşıyıcı anneliği daha önce de "kiralık rahim" olarak tanımlayan Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin söz konusu uygulamaların Avrupa ülkelerinde yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
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