Kanunsuz Topraklar dizisi yayın akışından kaldırıldı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:07

FOX TV’nin yayın akışında 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.30’da yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar' dizisinin yer almadığı görüldü. Dizinin ara vermesiyle yerini Elbet Bir Gün adlı dizi geldi.

Dizinin neden ara verdiği, bu aranın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Ancak yapılan tahminler dizide yaşanan yönetmen değişikliğinin ve senaryoda da bazı değişimlerin gerçekleştirilmesi için böyle bir ara verilmiş olabileceğine işaret ediyor.

YENİ YÖNETMEN GELDİ

Dizinin başından bu yana ekibin başında bulunan usta yönetmen Faruk Teber 6. bölümün sonunda görevini bıraktı. Dizi yeni bölümlerine Cevdet Mercan ile devam edecek.