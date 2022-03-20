Kanye West Grammy Müzik Ödülleri’nden men edildi

20 Mart 2022 Pazar, 11:05

Ünlü rapçi Kanye West'in, Grammy Müzik Ödülleri'nde düzenleyeceği sahne performansı, sosyal medyadaki davranışları sebebiyle iptal edildi.



Variety’nin haberine göre, bipolar bozukluk rahatsızlığının etkisiyle eski eşi Kim Kardashian’a ve ailesine “taciz”e varan paylaşımlarda bulunan West’in Instagram hesabı 24 saatliğine askıya alınmıştı.

Yasal olarak ismini “Ye” şeklinde değiştiren ünlü rapçiye, bir tepki de Grammy Ödülleri’nden geldi. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy, Kanye West’in 3 Nisan’daki ödül gecesinde gerçekleştireceği performansı iptal etti.

Grammy adına açıklama yapan bir sözcü de, Instagram’dan 24 saat uzaklaştırılan rapçinin ödül töreninde de performans sergilemeyeceğini onayladı.

“BU KARARA ŞAŞIRMADIK”

Kanye West, şimdiye kadar 75 kere aday gösterildiği Grammy Ödülleri’nde 22 kez Grammy kazandı. Ünlü ismin temsilcisi ise, West hakkında verilen bu karara şaşırmadıklarını söyledi.

44 yaşındaki West, Kim Kardashian’la ayrıldıktan sonra, hem ona hem de Kardashian’ın yeni sevgilisi Pete Davidson’a hakarete ve şiddete varan tacizlerini Instagram hesabından yayınlıyordu. Yaptıklarından dolayı özür dilese de, sonrasında yine aynı paylaşımlara devam ederek insanların tepkisini çekmişti.