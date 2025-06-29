Kanye West ve Diddy’nin oğlundan tepki çeken şarkı: 'Diddy Serbest'

Kanye West, seks ticareti davasıyla gündemde olan Sean “Diddy” Combs’un oğlu Christian “King” Combs ile yeni bir şarkıya imza attı. “Diddy Free” (Diddy Serbest) adlı parça, Diddy’nin yargılandığı davaya göndermeler içeriyor.

Şarkının nakaratında “Diddy serbest kalana kadar kimseye uyku yok” sözleri sıkça tekrar edilirken, 27 yaşındaki King Combs’un yazdığı rap sözleri de dikkat çekiyor:

“Bana saldırıyorlar, bunlar bana işlemez / Dünyanın da eleştirenlerin de tanığın da canı cehenneme / Yüzümüz temiz, imajımızı lekelemeye çalışıyorlar / İşini yapanları yerine oturtmaya çalışıyorlar. Ama bizi durduramazsınız.”

Parça, Kanye West ve King Combs’un dün gece yayınlanan ortak EP’si Never Stop’ta yer alıyor. EP’deki bir diğer şarkı “Lonely Roads”ta West’in Kim Kardashian’la olan evliliğinden doğan 12 yaşındaki kızı North West de yer alıyor.

KANYE WEST, DIDDY’NİN DURUŞMASINA KATILDI

Diddy’nin mayıs ayında başlayan davası devam ederken Kanye West de duruşmalardan birine sürpriz bir şekilde katılmıştı. Associated Press’e açıklama yapan West, “Diddy’yi desteklemek için buradayım” demişti. West, mahkemeye geldiğinde King Combs tarafından karşılanarak içeriye birlikte girmişlerdi.

“SAVCILAR ABARTIYOR” İDDİASI

Dün yapılan duruşmada Diddy’nin savunma avukatı Marc Agnifilo, kapanış konuşmasında davayı bir “yaşam tarzı davası” olarak nitelendirdi ve savcılık makamının iddialarını “abarttığını” öne sürdü.

Agnifilo, Diddy’nin eski sevgilisi Cassie Ventura’yı 2007-2018 yılları arasında darp ettiğini savunmanın kabul ettiğini belirtti. Ancak daha sonra Cassie hakkında “oynayan bir gangster” ifadesini kullandı ve onun, 2011 yılında rapçi Kid Cudi ile iletişim kurmak için tek kullanımlık telefon kullandığını söyledi.

ŞOKE EDEN İDDİALAR

Savcı Christy Slavik, perşembe günü gerçekleştirdiği yaklaşık 5 saatlik kapanış konuşmasında, Combs’un kadınları fuhuşa zorladığını, erkek eskortlar taşıdığını ve organize bir suç örgütüyle iş birliği yaptığını savundu. Combs ise tüm suçlamaları reddediyor.

7 hafta süren duruşmalarda en az 30 tanık dinlenirken, jüri üyeleri rapçinin cinsel yaşamı ve istismarcı davranışları hakkında şoke edici iddialara tanıklık etti. Eski sevgilileri ve çalışanları da ifade verdi.

KARAR BEKLENİYOR

Jüri üyelerinin pazartesi günü müzakerelere başlaması bekleniyor. Ancak kararın ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.