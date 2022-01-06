Kar fırtınası sırasında arabanızda mahsur kalırsanız ne yapmalısınız?
Her zaman en kötüsüne hazırlıklı olmak güvenliğimiz için önemli. Kışın yeni başlaması ve daha fazla kar beklenmesi, insanların acil bir duruma hazırlanmak için ne yapmaları gerektiğini sormalarına neden oldu. Fakat alınacak bazı önlemler ve anlık uygulanması gereken bazı çözümler ile maruz kalınan krizleri çözmek kolay.
Kış sürüş güvenliği genellikle aracınızı kaygan koşullarda
yolda tutmakla ilgilidir, ancak bazen soğukluk ve fırtına o kadar şiddetlidir
ki sürücüler tek başına yolda veya trafikte saatlerce, bazen de gece boyunca
mahsur kalırlar. Kurtarılmayı veya yolun açılmasını beklemeye hazır olmayanlar
için donma, hipotermi ve hatta ölüme yol açabilecek nadir fakat tehlikeli bir
durumdur.
Böyle doğal durumlarda alınması gereken örnekler veya durumun yaşanmaya başlamasından sonra yapılacak bazı hareketler kriz anının atlatılmasında kolaylatıcı etkidedir.
İşte kar fırtınası gibi bir hava olayında
yapılması ve kaçınılması gereken şeyler...
ACİL DURUM ÇANTASI BULUNDURUN
En önemli adımlardan biri, hazırlanmış bir acil durum çantasının araç içinde hazır olmasıdır. Afet çantası, hızlı bir tahliyenin gerekli olduğu durumlarda yararlı olmasının yanı sıra kendilerini aniden sıkışıp kalmış bulan insanlar için de inanılmaz derecede yardımcı olabilirler. İyi bir acil durum çantasında kişi başına en az üç günlük su ve yiyecek bulunmalıdır. Bunların yanında pille veya elle çalıştırılan bir radyo, el feneri, ilk yardım çantası, konserve açacakları, haritalar, çöp torbaları, koli bandı, ekstra piller ve yedek cep telefonu şarj cihazları gibi öğeleri de içermelidir. Ayrıca yedi günlük gerekli ilaçların ve önemli kişisel belgelerin kopyalarının bulunduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.
Elektrik kesintileri
kredi veya banka kartlarıyla ödeme yapmayı imkansız hale getirebileceğinden,
mümkünse biraz nakit eklemek de iyi bir fikirdir. Karşılaşılabilecek aşırı
soğuk havalar karşısında battaniyeler, şapkalar, eldivenler, sıcak tutan
çoraplar ve yedek kıyafet de araç içinde hayat kurtarıcı önem ifade edebilir.
Bunlar, arabanız dondurucu havada mahsur kalsa veya uzak bir yerde bozulsa da
kullanışlı olabilir.
ARAÇ KONTROLÜ YAPIN
Yola çıkmadan önce aracın seyahat etmeye hazır olduğundan
emin olmak önemlidir. Kötü hava koşulları öncesinde, sürücülerin hidrolik
direksiyonu, frenleri, ön cam yıkayıcıyı ve yağ için sıvı seviyelerini iki kez
kontrol etmeleri tavsiye ediyor. Ayrıca içinde donma önleyici madde bulunan ön
cam yıkama sıvısı eklemek gerekebilir.
ARACI TERK ETMEYİN
Yoğun kara yakalanırsanız ve 100 metre içinde sığınak veya
yardım görünmüyorsa, vücudunuzu şok edici soğuğa maruz bırakmamak için
yapılacak en iyi şey aracınızda kalmaktır. Mümkünse, sıkıntıyı belirtmek için
pencerenizin dışına parlak renkli bir bez koyun veya anteninize bağlayın.
YAKITI KORUYUN
Soğuk havalarda, özellikle depo dolu değilse, yakıtı korumak
ve kabini ısıtmak için aracı saatte 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. Ayrıca,
elektrikli bir araçta bu adımlar gereksiz olsa da, egzoz dumanlarının içeri
girmesini önlemek için egzoz borusunun temiz olduğundan ve camların açık
olduğundan emin olun.
BİR ARADA DURUN
Aşırı dondurucu soğuklarda ısıyı korumak için arabadaki
diğer kişilerle bir araya gelin ve örtülü şekilde durun. Kollarınızı ve
bacaklarınızı ara sıra hareket ettirin ve susuz kalmamaya dikkat edin.
UYKU KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN
Araçta yalnızsanız uyumamaya çalışın. Ancak uzun bir süre mahsur kaldıysanız ve araçta birkaç yolcu varsa, sırayla uyuyun ve birbirinize göz kulak olun.
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