Kar fırtınası sırasında arabanızda mahsur kalırsanız ne yapmalısınız?

06 Ocak 2022 Perşembe, 00:00

Kış sürüş güvenliği genellikle aracınızı kaygan koşullarda yolda tutmakla ilgilidir, ancak bazen soğukluk ve fırtına o kadar şiddetlidir ki sürücüler tek başına yolda veya trafikte saatlerce, bazen de gece boyunca mahsur kalırlar. Kurtarılmayı veya yolun açılmasını beklemeye hazır olmayanlar için donma, hipotermi ve hatta ölüme yol açabilecek nadir fakat tehlikeli bir durumdur.

Böyle doğal durumlarda alınması gereken örnekler veya durumun yaşanmaya başlamasından sonra yapılacak bazı hareketler kriz anının atlatılmasında kolaylatıcı etkidedir.

İşte kar fırtınası gibi bir hava olayında yapılması ve kaçınılması gereken şeyler...

ACİL DURUM ÇANTASI BULUNDURUN

En önemli adımlardan biri, hazırlanmış bir acil durum çantasının araç içinde hazır olmasıdır. Afet çantası, hızlı bir tahliyenin gerekli olduğu durumlarda yararlı olmasının yanı sıra kendilerini aniden sıkışıp kalmış bulan insanlar için de inanılmaz derecede yardımcı olabilirler. İyi bir acil durum çantasında kişi başına en az üç günlük su ve yiyecek bulunmalıdır. Bunların yanında pille veya elle çalıştırılan bir radyo, el feneri, ilk yardım çantası, konserve açacakları, haritalar, çöp torbaları, koli bandı, ekstra piller ve yedek cep telefonu şarj cihazları gibi öğeleri de içermelidir. Ayrıca yedi günlük gerekli ilaçların ve önemli kişisel belgelerin kopyalarının bulunduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.

Elektrik kesintileri kredi veya banka kartlarıyla ödeme yapmayı imkansız hale getirebileceğinden, mümkünse biraz nakit eklemek de iyi bir fikirdir. Karşılaşılabilecek aşırı soğuk havalar karşısında battaniyeler, şapkalar, eldivenler, sıcak tutan çoraplar ve yedek kıyafet de araç içinde hayat kurtarıcı önem ifade edebilir. Bunlar, arabanız dondurucu havada mahsur kalsa veya uzak bir yerde bozulsa da kullanışlı olabilir.

ARAÇ KONTROLÜ YAPIN

Yola çıkmadan önce aracın seyahat etmeye hazır olduğundan emin olmak önemlidir. Kötü hava koşulları öncesinde, sürücülerin hidrolik direksiyonu, frenleri, ön cam yıkayıcıyı ve yağ için sıvı seviyelerini iki kez kontrol etmeleri tavsiye ediyor. Ayrıca içinde donma önleyici madde bulunan ön cam yıkama sıvısı eklemek gerekebilir.

ARACI TERK ETMEYİN

Yoğun kara yakalanırsanız ve 100 metre içinde sığınak veya yardım görünmüyorsa, vücudunuzu şok edici soğuğa maruz bırakmamak için yapılacak en iyi şey aracınızda kalmaktır. Mümkünse, sıkıntıyı belirtmek için pencerenizin dışına parlak renkli bir bez koyun veya anteninize bağlayın.

YAKITI KORUYUN

Soğuk havalarda, özellikle depo dolu değilse, yakıtı korumak ve kabini ısıtmak için aracı saatte 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. Ayrıca, elektrikli bir araçta bu adımlar gereksiz olsa da, egzoz dumanlarının içeri girmesini önlemek için egzoz borusunun temiz olduğundan ve camların açık olduğundan emin olun.

BİR ARADA DURUN

Aşırı dondurucu soğuklarda ısıyı korumak için arabadaki diğer kişilerle bir araya gelin ve örtülü şekilde durun. Kollarınızı ve bacaklarınızı ara sıra hareket ettirin ve susuz kalmamaya dikkat edin.

UYKU KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN

Araçta yalnızsanız uyumamaya çalışın. Ancak uzun bir süre mahsur kaldıysanız ve araçta birkaç yolcu varsa, sırayla uyuyun ve birbirinize göz kulak olun.