Kar yağdı, caddeler yine kayak pistine dönüştü: 'Biliyorum gözler beni arıyor'

20 Mart 2022 Pazar, 10:19

Avcılar'da oturan beden öğretmeni Fatih Işık, ekstrem spor ilgisini, her kar yağışında, cadde ve sokaklarda kayarak gösteriyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak giden Fatih Işık, geçen haftaki kar fırtınasında Çatalca, Bebek, Galata Kulesi ve Tahtakale Yokuşu ile Zeytinburnu'nda kayak yaptı.

"GÖZLER BENİ ARIYOR"

Işık dün geceyi de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki caddelerde kayarak tur attı. Fatih Işık, kısa bir süre D-100'e de geçerek Ambarlı Kavşağı'nda karla kaplı kaldırımda da kayak yaptı. Işık, görüntüleri sosyal medya hesabından 'Biliyorum gözler beni arıyor' mesajıyla paylaştı.

Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdüren Fatih Işık, kayak dışında, ata binmek ve okçuluğa da ilgisi olduğunu söyledi.