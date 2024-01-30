Kar yağışı lezzetini ikiye katladı: Yılda 75 ton üretiliyor, Avrupa ülkelerinin sofrasına gidiyor...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:21

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlanmasıyla, ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bazı çiftçiler, balık üretimine başladı. Ağ ile gümüş, kerevit ve sazan tutan üreticiler baraj üzerine kurdukları üretim kafeslerinde de alabalık yetiştiriyor. Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tuncay Erol (45), Çekerek Barajı kurulduktan sonra tarım arazileri sular altında kalınca, alabalık üreticisi olmaya karar verdi. Önceleri kendi imkanıyla Çekerek Barajı’na 2015 yılında üretim kafesi kuran girişimci Erol, yılda 25 ton alabalık üretmeye başladı. Devletin verdiği desteklerden yararlanan Erol, kafes sayısını 13’e yıllık üretimini de 75 tona çıkardı.

Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile üretilen balıklar belli ağırlık ve ölçülere geldiğinde Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki su ürünleri tesisine gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlendikten sonra balıklar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

“BALIKÇILIK DAHA KÂRLI BİR İŞ”

2011 yılında Çekerek Barajı’nın su tutulmaya başlamasıyla tarım arazileri sular altında kalan Tuncay Erol, 2015 yılında kendi imkanlarıyla balık üretimine başladığını söyledi. Erol, “İlk yıllar bu işin acemisi olduğum için yıllık 25 ton ile üretimle başladım. Önceden tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum. Şu an hayvancılığa da balıkçılığa da devam ediyorum ama balıkçılık hayvancılıktan daha karlı bir iş. Biz ürettiğimiz balıkları Ege ve Karadeniz Bölgelerindeki fabrikalara veriyoruz, orada işlenen balıklar Avrupa ülkelerine gönderiliyor” dedi.

“AVRUPA ÜLKELERİNİN SOFRALARINI SÜSLÜYOR”

Kışın balığın lezzetinin iki kat arttığını da belirten Erol, "Kış mevsiminde balıkçılıkla uğraşmak zor oluyor ama kışın suyun PH değeri daha iyi olduğu için balıklar daha lezzetli oluyor. Bölgemize kar yağdı, havalar da soğuk olduğu için yaz mevsimine göre balığın lezzeti ikiye katladı. Yılda bir kez devlet desteği alıyoruz, kapasitem 25 tondu bu yıl 75 tona çıkardım. Bizim fabrikalara gönderdiğimiz balıklar işlendikten sonra Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor” şeklinde konuştu