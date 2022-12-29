Kar yağmayınca 'pamuktan' kardan adam yaptılar
Van'ın Erciş ilçesinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) giden bir grup öğrenci, bekledikleri kar yağmayınca bahçede pamuktan kardan adam ve binlerce kar topu yaptı.
Van ve çevresinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle bu yıl beklenen kar henüz yağmadı. Geçen yıl aynı tarihlerde yaklaşık yarım metre karın düştüğü Erciş ilçesinde TEGV'e giden bir grup öğrenci, eğitim parkı bahçesinde etkinlik düzenledi.
2 BİNE YAKIN KAR TOPU YAPILDI
TEGV'de gönüllü çalışan öğretmen Ayşe Polat'ın da desteğiyle kuraklığa dikkat çekmek için manifaturacılardan pamuklar alındı. Bu pamuklarla kardan adam ve 2 bine yakın kar topu yapıldı. Daha sonra bahçede toplanan öğrenciler, TEGV görevlileri ile kar topu oynayarak eğlendi.
"MANİFATURACIDAN ALDIĞIMIZ PAMUKLARI KARDAN ADAMA DÖNÜŞTÜRDÜK"
TEGV Erciş birim yöneticisi Ayşenur Polat, bu yıl ilçeye beklenen kar henüz yağmadığı için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Manifaturacıdan aldığımız pamukları kardan adama dönüştürdük. Pamuktan kartoplarımız hazır olunca çocuklarımızla birlikte kardan adamın bulunduğu okul bahçesinde çocuklarla birlikte kar topu oynadık. Çocuklarımızın bu isteğini yerine getirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.
Pamuktan yaptıkları kar topu ile oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.
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