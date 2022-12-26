Japonya'da 'yoğun kar yağışı' can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 14'e yükseldi
Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
Japonya'nın devlet televizyonu NHK'ye göre, 17 Aralık'tan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı 80'e yükseldi.
20 BİN EVDE ELEKTRİK KESİLDİ
Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adası'nda yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.
Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- 'Altılı masa HDP'nin desteğini alırsa...'
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Meteoroloji'den 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar geliyor!
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi