Meteoroloji'den Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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