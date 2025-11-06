Karadağ'ın vize uygulaması uçuşları iptal ettirdi

Karadağ’da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşları 30 Ekim tarihi itibariyle vizeye tabii tutulmaya başlandı. Daha önce Türk pasaportuyla Karadağ’a giden Türk vatandaşları alınan karar doğrultusunda vize alabilmek için Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecek. Vize zorunluluğu nedeniyle bu ülkeye yapılan uçuşlarda yolcu sayılarında da ciddi düşüşler görülmeye başlandı. Bu sebeple Pegasus Havayolları Ankara ve İzmir’den Podgorica’ya yapılan seferleri iptal etmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi sadece İstanbul’dan uçuşlarını gerçekleştiriyor. Havayolu şirketi uçuş seferlerinin yolcuların ihtiyaçları ve pazar koşulları doğrultusunda sürekli olarak gözden geçirilmekte olduğunu belirtti.