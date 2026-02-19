Kardeş rolünü oynamışlardı... Sophie Turner ve Kit Harington öpüştükten hemen sonra öğürdü!

Fantastik kurgu dünyasının efsanesi Game of Thrones bittikten yıllar sonra, dizinin iki kilit ismi şaşırtıcı bir geri dönüşe imza attı. Sophie Turner ve Kit Harington "The Dreadful" isimli gotik korku filminin başrollerinde buluştular.

"AMAN TANRIM, BU BENİM KARDEŞİM!"

Sophie Turner, senaryoyu ilk okuduğunda yaşadığı şoku samimiyetle dile getirdi. Kit Harington ile yıllarca kardeş bağı kurduklarını hatırlatan ünlü oyuncu, senaryodaki romantik sahneleri görünce dehşete düştüğünü belirtti:

"Senaryoyu okumaya başladım ve her yerde ‘öpüş, seviş’ sahneleri gördüm. Birden ‘Aman Tanrım, bu benim kardeşim’ dedim. Ama hikaye o kadar iyiydi ki, Kit ile birbirimize ‘Bunu yapmak zorundayız’ dedik."

İkilinin arasındaki "kardeşlik" bağı, ilk romantik sahnenin çekilmesini de bir hayli zorlaştırdı. Turner’ın anlattığına göre, yönetmenin "motor" demesiyle başlayan tutkulu sahneler, "kestik" sesinden sonra yerini kahkahalara ve öğürme taklitlerine bıraktı: