'Kardeşler Takımı'nın hayattaki son üyesi Edward Shames yaşamını yitirdi

05 Aralık 2021 Pazar, 14:02

HBO 2001 yapımı mini dizisi Band of Brothers'ta Albay Edward Shames'in hikayesini anlatmıştı. Ölüm haberi Hollomon-Brown Cenaze Evi tarafından açıklandı. Shames'in evinde huzur içinde öldüğü açıklandı.

Shames'in eşi Ida ise 21 Şubat 2019'da hayatını kaybetmişti.

Shames ABD Ordusu için 1942 ile 1973 yılları arasında hizmet vermişti. Savaş sona erdikten sonra Ulusal Güvenlik Teşkilatı için Ortadoğu uzmanı olarak çalıştı.

Haber Global'in aktardığına göre, 2001 yılında Steven Spielberg ile Tom Hanks'in ortak projesi olan HBO mini dizisi Band of Brothers'ta hayatı konu alındı. Dizi Stephen Ambrose'un aynı adlı kitabından uyarlanmıştı. Dizide Edward Shames'i Joseph May canlandırmıştı.

Bu diziden 12 yıl sonra yazar Ian Gardner, Albay Shames ve Er Mario DiCarlo ile çalışıp Bizi Karanlıktan Kurtarın: Üçüncü Taburun Anlatılmamış Hikayesi kitabını yazdı.

Shames, 3 yıl sonra yine Gardner'ın yazdığı Valhalla'da Zafer Yok kitabının ön sözünü yazdı. Gardner son olarak 2017'de Edward Shames'in biyografisini Easy Company'den Ed Shames'in Savaş Hikayesi başlığıyla yayımladı.