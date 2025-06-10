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Kargolar bugün açık mı? 10 Haziran Salı kargolar dağıtım yapıyor mu?

Kargolar bugün açık mı? 10 Haziran Salı kargolar dağıtım yapıyor mu?

10.06.2025 09:33:00
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Haber Merkezi
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Kargolar bugün açık mı? 10 Haziran Salı kargolar dağıtım yapıyor mu?

Kurban bayramı nedeniyle kargo çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Kargo firmaları 5 Haziran Perşembe günü (Arefe) yarım gün hizmet verdi. Kurban Bayramı’nın 1. gününden itibaren (6 Haziran Cuma) kargo şirketleri genel olarak kapandı. Peki, Kargolar bugün açık mı? 10 Haziran Salı kargolar dağıtım yapıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinde kargo firmalarının çalışma saatleri yurttaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Kargolar bugün açık mı? 10 Haziran Salı kargolar dağıtım yapıyor mu? 

KARGOLAR BUGÜN AÇILACAK MI?

Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerine denk geldi.

Kargo şirketleri 10 Haziran Salı itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT

PTT şubeleri 8.30 - 17.30

Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.

Yurtiçi

Hafta içi 09.00 - 18.00

Cumartesi 09.00 - 16.00

Pazar kapalı

MNG

Hafta içi 08.30 - 18.00

Cumartesi 08.30 - 14.00

Pazar kapalı

Sürat

Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30

Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30

Pazar kapalı

Aras

Hafta içi 08.30 - 18.00

Cumartesi 08.30 - 13.00

Pazar kapalı

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